2019-06-26T11:12:22+03:00
Происшествия

Житель Прикамья отправится за решетку на 9 лет за хранение наркотиков

У него нашли почти 1 килограмм гашиша
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Одржоникидзевском суде вынесли приговор жителю Чусового. Мужчину осудили за сбыт гашиша.

В 2018 году сотрудники полиции задержали местного жителя. При нем нашли 987,19 грамм наркотического вещества. Полицейские проверили телефон задержанного. Оказалось, что молодой человек договаривался о продаже наркотика.

Также при обыске у мужчины нашли электронные весы и упаковочный материал, с помощью которых он делил наркотическое средство на части и расфасовывал его. Кроме гашиша в квартире злоумышленника нашли еще одно наркотическое вещество - 1,593 грамма мефедрона.

- Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил мужчину к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В пермском зоопарке покажут спектакль театра «У Моста»
Из колодца старого бомбоубежища в Перми достали собаку
Цифровая трансформация сервисов «УРАЛХИМа»
Пермское УФАС считает незаконным запрет движения большегрузов по дорогам края
«Нырнул, но не смог выплыть». В Перми из реки достали тело мужчины
В Перми открыли полосу движения на перекрестке улиц Екатерининская и Куйбышева
Власти Прикамья потратят еще 5, 5 миллионов рублей на фуршеты
Жительница Прикамья напала на мужа с ножом
В Прикамье из пруда достали машину с телами двух парней
На трассе в Прикамье перевернулась фура с пивом
Житель Прикамья убил друга ножкой от табурета
Жительница Перми два месяца спаивала несовершеннолетнюю знакомую
В Прикамье подростки распространяли фальшивые деньги
«Оставили под проливным дождем». Волонтеры ищут дом котятам, которых выкинули в коробке из иномарки
«Ждать «Скорую» не было времени». В Прикамье полицейские спасли девушку, которая сильно поранила руку