Житель Прикамья отправится за решетку на 9 лет за хранение наркотиков
В Одржоникидзевском суде вынесли приговор жителю Чусового. Мужчину осудили за сбыт гашиша.
В 2018 году сотрудники полиции задержали местного жителя. При нем нашли 987,19 грамм наркотического вещества. Полицейские проверили телефон задержанного. Оказалось, что молодой человек договаривался о продаже наркотика.
Также при обыске у мужчины нашли электронные весы и упаковочный материал, с помощью которых он делил наркотическое средство на части и расфасовывал его. Кроме гашиша в квартире злоумышленника нашли еще одно наркотическое вещество - 1,593 грамма мефедрона.
- Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил мужчину к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
ИСТОЧНИК KP.RU