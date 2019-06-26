Житель Прикамья отправится за решетку на 9 лет за хранение наркотиков

СЕГОДНЯ 11:12 2019-06-26T11:12:22+03:00

У него нашли почти 1 килограмм гашиша

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В Одржоникидзевском суде вынесли приговор жителю Чусового. Мужчину осудили за сбыт гашиша.

В 2018 году сотрудники полиции задержали местного жителя. При нем нашли 987,19 грамм наркотического вещества. Полицейские проверили телефон задержанного. Оказалось, что молодой человек договаривался о продаже наркотика.

Также при обыске у мужчины нашли электронные весы и упаковочный материал, с помощью которых он делил наркотическое средство на части и расфасовывал его. Кроме гашиша в квартире злоумышленника нашли еще одно наркотическое вещество - 1,593 грамма мефедрона.

- Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил мужчину к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

ИСТОЧНИК KP.RU