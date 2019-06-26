2019-06-26T10:49:26+03:00
Общество

В Перми открыли полосу движения на перекрестке улиц Екатерининская и Куйбышева

На перекрестке меняли ливневую канализацию
Лилия Абибулаева
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Фото: Екатерина ПапуловаФото: Екатерина Папулова
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В течение 6 дней на перекрестке улиц Куйбышева и Екатерининская устанавливали новую ливневую канализацию. В связи с этим перекресток был закрыт. В среду, 26 июня, была открыта одна полоса для движения транспорта.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, переустройство ливневой канализации завершено, сейчас подрядчик восстанавливает дорожное полотно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на два месяца зароют внутриквартальный проезд на улице Тургенева. C 24 июня по 30 августа в Перми будет закрыт внутриквартальный проезд от улицы Тургенева до дома №33д по этой же улице. Как сообщили в администрации города ограничение связано с работами по реконструкции внутриквартального проезда. Объезд будет осуществляться по прилегающим внутриквартальным проездам. Ремонт проезда необходим для того, чтобы жители новостройки могли подъезжать на транспорте к своему дому

ИСТОЧНИК KP.RU

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