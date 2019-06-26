В Перми открыли полосу движения на перекрестке улиц Екатерининская и Куйбышева

СЕГОДНЯ 10:48 2019-06-26T10:49:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В течение 6 дней на перекрестке улиц Куйбышева и Екатерининская устанавливали новую ливневую канализацию. В связи с этим перекресток был закрыт. В среду, 26 июня, была открыта одна полоса для движения транспорта.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, переустройство ливневой канализации завершено, сейчас подрядчик восстанавливает дорожное полотно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на два месяца зароют внутриквартальный проезд на улице Тургенева. C 24 июня по 30 августа в Перми будет закрыт внутриквартальный проезд от улицы Тургенева до дома №33д по этой же улице. Как сообщили в администрации города ограничение связано с работами по реконструкции внутриквартального проезда. Объезд будет осуществляться по прилегающим внутриквартальным проездам. Ремонт проезда необходим для того, чтобы жители новостройки могли подъезжать на транспорте к своему дому

ИСТОЧНИК KP.RU