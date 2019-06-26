2019-06-26T11:03:30+03:00
Общество

Власти Прикамья потратят еще 5, 5 миллионов рублей на фуршеты

Всего запланировано 115 мероприятий
Лилия Абибулаева
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--Фото: Евгения ГУСЕВА
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На сайте госзакупок появился электронный аукцион на оказание услуг по обеспечению питанием официальных мероприятий. Заказчиком выступает Правительство Пермского края. Цена контракта 5, 5 миллионов рублей.

Согласно техническому заданию, организация будет заниматься обслуживанием завтраков, обедов, ужинов, а также кофе-брейков и фуршетов. В меню должны присутствовать блюда европейской и классической кухни. Предприятие должно обеспечить надлежащие качество продукции.

Запланировано 115 мероприятий в Перми и не только. Победитель торгов должен обеспечить обслуживание и на территории Пермского края и в Москве. Это заседания, совещания, семинары, форумы, конференции, конгрессы, рабочие поездки делегаций и официальные приемы.

- Это перечень мероприятий, которые проходят в Пермском крае ежегодно. С целью оптимизации расходов бюджета было принято решение выбрать поставщика по организации обслуживания сразу на 3 года. Среди мероприятий в рамках аналогичного контракта за прошедший год можно назвать приезд в Пермь бизнес-делегаций из Словакии, Швейцарии, ОАЭ, Италии и других стран, - сообщили в миистерстве закупок.

Контракт с организацией будет действовать до 20 ноября 2021 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что правительство Прикамья потратит полмиллиона на фуршеты для министров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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