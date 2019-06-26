2019-06-26T10:02:44+03:00
Происшествия

Жительница Прикамья напала на мужа с ножом

Мужчину отправили в больницу
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Пермском крае задержали местную жительниц за причинение тяжкого вреда здоровью своему супругу. В деревне Верх-Тюш 50-летняя женщина набросилась на мужа с ножом.

Как сообщили ГУ МВД по Пермскому краю, ЧП произошло ночью. Супруги вместе выпивали. После этого между мужем и женой возникла ссора, которая переросла в драку.

Разъяренная женщина схватила нож и напала на супруга. 50-летняя местная женщина ударила мужчину ножом в грудь. Пострадавшего доставили в больницу, а женщину задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье молодой человек убил знакомого и поджег его квартиру. Соседи погибшего услышали запах дыма и вызвали пожарных и полицию. Молодого человека задержали, когда он пытался вскрыть машину.Оказалось, что до этого парень украл из продуктового магазина бутылку коньяка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В пермском зоопарке покажут спектакль театра «У Моста»
Из колодца старого бомбоубежища в Перми достали собаку
Цифровая трансформация сервисов «УРАЛХИМа»
Пермское УФАС считает незаконным запрет движения большегрузов по дорогам края
«Нырнул, но не смог выплыть». В Перми из реки достали тело мужчины
Житель Прикамья отправится за решетку на 9 лет за хранение наркотиков
В Перми открыли полосу движения на перекрестке улиц Екатерининская и Куйбышева
Власти Прикамья потратят еще 5, 5 миллионов рублей на фуршеты
В Прикамье из пруда достали машину с телами двух парней
На трассе в Прикамье перевернулась фура с пивом
Житель Прикамья убил друга ножкой от табурета
Жительница Перми два месяца спаивала несовершеннолетнюю знакомую
В Прикамье подростки распространяли фальшивые деньги
«Оставили под проливным дождем». Волонтеры ищут дом котятам, которых выкинули в коробке из иномарки
«Ждать «Скорую» не было времени». В Прикамье полицейские спасли девушку, которая сильно поранила руку