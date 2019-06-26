Жительница Прикамья напала на мужа с ножом

СЕГОДНЯ 10:02 2019-06-26T10:02:44+03:00

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В Пермском крае задержали местную жительниц за причинение тяжкого вреда здоровью своему супругу. В деревне Верх-Тюш 50-летняя женщина набросилась на мужа с ножом.

Как сообщили ГУ МВД по Пермскому краю, ЧП произошло ночью. Супруги вместе выпивали. После этого между мужем и женой возникла ссора, которая переросла в драку.

Разъяренная женщина схватила нож и напала на супруга. 50-летняя местная женщина ударила мужчину ножом в грудь. Пострадавшего доставили в больницу, а женщину задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье молодой человек убил знакомого и поджег его квартиру. Соседи погибшего услышали запах дыма и вызвали пожарных и полицию. Молодого человека задержали, когда он пытался вскрыть машину.Оказалось, что до этого парень украл из продуктового магазина бутылку коньяка.

ИСТОЧНИК KP.RU