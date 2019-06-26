Житель Прикамья убил друга ножкой от табурета

СЕГОДНЯ 07:34 2019-06-26T07:34:48+03:00

Мужчина отправится за решетку на 12 лет

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В Березниках осудили местного жителя за непредумышленное убийство. По версии следствия, мужчины вместе выпивали. После совместного распития алкоголя между ними произошел конфликт, который перерос драку. Осужденный схватил ножку от табурета и стал ей избивать знакомого. Он нанес мужчине множественные удары по голове и телу.

Через некоторое время от полученных травм потерпевший скончался.

Жителя Березников признали виновным и приговорили к 12 лет лишения свободы в колонии особого режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье молодой человек убил знакомого и поджег его квартиру. Соседи погибшего услышали запах дыма и вызвали пожарных и полицию. Молодого человека задержали, когда он пытался вскрыть машину. Оказалось, что до этого парень украл из продуктового магазина бутылку коньяка.

ИСТОЧНИК KP.RU