Жительница Перми два месяца спаивала несовершеннолетнюю знакомую

СЕГОДНЯ 07:25 2019-06-26T07:45:44+03:00

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В Перми осудили местную жительницу за вовлечение 16-летней знакомой в употребление алкогольной продукции. Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, с начала декабря 2018 по февраль 2019 пермяка насильно спаивала свою 16-летнюю подругу.

- Осуждённая неоднократно, путем уговоров склоняла несовершеннолетнюю к употреблению пива и алкогольных коктейлей, находясь с ней в барах, квартирах своих друзей и на улицах Орджоникидзевского района Перми, - отметили в ведомстве.

За совершение преступления женщину осудили. Теперь она должна заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье подростки распространяли фальшивые деньги. В Березниках осудят 16-летних подростков за сбыт и хранение поддельных денег. Молодые люди распространяли их в магазинах.Молодых людей задержали. В отношении них возбудили уголовное дело. Сейчас подростки ожидают суда.

ИСТОЧНИК KP.RU