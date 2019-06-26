2019-06-26T06:50:04+03:00
Происшествия

В Прикамье подростки распространяли фальшивые деньги

Они купили купюры в интернете
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Березниках осудят 16-летних подростков за сбыт и хранение поддельных денег. Молодые люди распространяли их в магазинах.

Следователи следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю в Березниках установили, что в марте 2019 16-летний местный житель купил в интернете фальшивые купюры. Рассказал об этом своему другу, и ребята начали расплачиваться в магазинах поддельными деньгами.

Молодых людей задержали. В отношении них возбудили уголовное дело. Сейчас подростки ожидают суда.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми экс-директор краевого учреждения «Гражданская защита» получил условный срок за растрату бюджетных денег. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, бывшего директора ГКУ «Гражданская защита» осудили на 2 года условно с испытательным сроком в 2 года

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Оставили под проливным дождем». В Прикамье из иномарки выбросили кошку с котятами
«Ждать «Скорую» не было времени». В Прикамье полицейские спасли девушку, которая сильно поранила руку
Разыскивают неделю. В Перми пропал 82-летний дедушка
Директора пермской гимназии, где у девочек и мальчиков разные проходные баллы, наказывать не будут
Парк Горького приглашает на представление самого маленького европейского цирка Giroldon
В Прикамье иномарка столкнулась с пассажирским автобусом и вылетела в кювет
В Перми на два месяца зароют внутриквартальный проезд на улице Тургенева
В Прикамье впервые пройдет фестиваль “Seasons of life”
Пермяк отсудил у работодателя 200 тысяч за профтравму, полученную за 18 лет работы
В Прикамье задержали «голодного преступника»
«Алло, бабушка, я в беде!» Телефонные мошенники обманули пермяков на 600 тысяч рублей
«В супермаркетах со страхом ждут окончания летних каникул». Подростки в Перми соревнуются, кто больше вынесет товаров под полой
В Перми экс-директор краевого учреждения «Гражданская защита» получил условный срок за растрату бюджетных денег
Смотрите на нашем сайте лекцию о здоровых пищевых привычках
Диспансеризация стала доступней для тех, кто работает
В Перми в Мотовилихинском пруду нашли тело мужчины
У пермяков появилось больше возможностей, чтобы проверить свое здоровье
«Ребенка спасли». В Перми женщина на 8 месяце беременности попала в ДТП
В Ординском округе расселят весь аварийный фонд, признанный таковым до 2017 года
В Перми мужчина украл в магазине пакет с деньгами
В Прикамье приставы поймали должника на выпускном в детском саду
Пермское УФАС проверит сомнительные листовки коммунальщиков