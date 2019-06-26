В Прикамье подростки распространяли фальшивые деньги

СЕГОДНЯ 06:50 2019-06-26T06:50:04+03:00

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В Березниках осудят 16-летних подростков за сбыт и хранение поддельных денег. Молодые люди распространяли их в магазинах.

Следователи следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю в Березниках установили, что в марте 2019 16-летний местный житель купил в интернете фальшивые купюры. Рассказал об этом своему другу, и ребята начали расплачиваться в магазинах поддельными деньгами.

Молодых людей задержали. В отношении них возбудили уголовное дело. Сейчас подростки ожидают суда.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми экс-директор краевого учреждения «Гражданская защита» получил условный срок за растрату бюджетных денег. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, бывшего директора ГКУ «Гражданская защита» осудили на 2 года условно с испытательным сроком в 2 года

ИСТОЧНИК KP.RU