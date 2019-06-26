«Оставили под проливным дождем». В Прикамье из иномарки выбросили кошку с котятами
В Пермском крае волонтеры ищут дом милому семейству: кошке и четырем котятам. Жизнь малышей началась не самым лучшим образом - бывшие хозяева выбросили их под проливной дождь.
Фото: ЧП. ДТП. Пермь
- Это произошло 25 июня в Краснокамске. На улице был ливень. Их подбросили к крыльцу ветеринарной станции, - рассказывает волонтер. - Врачи рассказали, что подъехала иномарка, постояла немного. Медики думали, что сейчас зайдут клиенту, но нет - уехали. Через некоторое время они вышли, а там коробка с кошкой и маленькими котятами.
Зоозащитники отмечают, что животные здоровые и ухоженные. Сейчас котятам и их маме очень нужен новый дом. Если кто-то готов взять малышей к себе, просьба обращаться по телефону: 8919-44-84-708
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье волонтеры ищут очевидцев издевательств над собакой.
ИСТОЧНИК KP.RU