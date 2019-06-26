«Оставили под проливным дождем». В Прикамье из иномарки выбросили кошку с котятами

СЕГОДНЯ 06:37 2019-06-26T06:39:59+03:00

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В Пермском крае волонтеры ищут дом милому семейству: кошке и четырем котятам. Жизнь малышей началась не самым лучшим образом - бывшие хозяева выбросили их под проливной дождь.

Фото: ЧП. ДТП. Пермь

- Это произошло 25 июня в Краснокамске. На улице был ливень. Их подбросили к крыльцу ветеринарной станции, - рассказывает волонтер. - Врачи рассказали, что подъехала иномарка, постояла немного. Медики думали, что сейчас зайдут клиенту, но нет - уехали. Через некоторое время они вышли, а там коробка с кошкой и маленькими котятами.

Зоозащитники отмечают, что животные здоровые и ухоженные. Сейчас котятам и их маме очень нужен новый дом. Если кто-то готов взять малышей к себе, просьба обращаться по телефону: 8919-44-84-708

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье волонтеры ищут очевидцев издевательств над собакой.

ИСТОЧНИК KP.RU