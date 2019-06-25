Директора пермской гимназии, где у девочек и мальчиков разные проходные баллы, наказывать не будут

СЕГОДНЯ 16:45 2019-06-25T16:49:19+03:00

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Во вторник, 25 июня, в мировом суде состоялось заседание по делу о гимназии, где для мальчиков и девочек ввели разные проходные баллы. Как сообщил наш источник из правоохранительных органов, правонарушений в этом не нашли.

- Директора наказывать не будут, - добавил собеседник.

26 июня ситуацию пообещала прокомментировать краевая прокуратура.

Напомним, скандал разгорелся вокруг ситуации в гимназии № 4.В учреждении проходной балл для девочек оказался выше, чем для мальчиков: 69,1 против 65,7. Например, несколько девочек, набравших более высокий балл, не были зачислены в учреждение, в то время как туда взяли мальчиков с меньшими баллами. В прокуратуре Дзержинского района нам сообщали:

- По закону нельзя проводить конкурсный отбор среди первоклассников. Это разрешено начиная со среднего звена. Мы принесли протест по поводу положения о правилах приема в гимназию.

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ИСТОЧНИК KP.RU