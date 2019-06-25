Парк Горького приглашает на представление самого маленького европейского цирка Giroldon

СЕГОДНЯ 15:47 2019-06-25T15:47:32+03:00

Билеты на спектакль можно приобрести за 30 минут до начала у шатра

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В конце июня и в начале июля в Парке Горького можно будет посетить представление самого маленького европейского странствующего театрального цирка Giroldon.

Авторский спектакль «Дурак», который покажут артисты цирка Giroldon в Перми, уникальный. Это и пантомима, и блистательное жонглирование, и искрометный юмор и бесконечное веселье. Их представления очень светлые и добрые.

В репертуаре театрального цирка Giroldon – пять спектаклей. Семейная пара артистов – итальянец Альберто Фолетти и чешка Ленка Махонинова-Фолетти более 20 лет путешествуют по миру со своими представлениями. Актеры пишут сценарии и режиссируют постановки самостоятельно. Тексты переводят на языки тех стран, где выступают.

Представления театрального цирка Giroldon будут проходить 28 – 30 июня , 3 – 4 и 6 – 7 июля в 19.00 в шатре, который расположился у входа в Парк Горького со стороны улицы Сибирской. Билеты на спектакль можно приобрести за 30 минут до начала у шатра. Представления рассчитаны на взрослых и на детей от 3-х лет. Цена билета: 500 рублей – взрослый, 300 рублей – детский.

ИСТОЧНИК KP.RU