2019-06-25T14:48:23+03:00
Общество

В Перми на два месяца зароют внутриквартальный проезд на улице Тургенева

Будет производиться ремонт внутриквартального проезда
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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C 24 июня по 30 августа в Перми будет закрыт внутриквартальный проезд от улицы Тургенева до дома №33д по этой же улице.

Как сообщили в администрации города ограничение связано с работами по реконструкции внутриквартального проезда. Объезд будет осуществляться по прилегающим внутриквартальным проездам. Ремонт проезда необходим для того, чтобы жители новостройки могли подъезжать на транспорте к своему дому

Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.

Подрядчик обязан установить соответствующие знаки.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми 26 июня откроют перекресток Екатерининской и Куйбышева. Перекресток Екатерининской и Куйбышева был перекрыт 20 июня для замены ливневой канализации и устранения дефекта на теплопроводе, но из-за аварийного состояния камеры водоснабжения 26 июня откроется движение только по одной полосе дороги. Для устранения аварии подрядчику необходимо еще два дня. Ранее сообщалось, что перекресток откроют 24 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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