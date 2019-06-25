Пермяк отсудил у работодателя 200 тысяч за профтравму, полученную за 18 лет работы

СЕГОДНЯ 13:57 2019-06-25T13:57:14+03:00

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Дзержинский суд Перми обязал директора предприятия возместить пермяку моральный ущерб за профессиональную травму. Мужчина проработал на предприятии ответчика 18 лет каменщиком. В процессе работы получил профессиональную травму, в результате которой ему поставили третью группу инвалидности.

- В период работы у истца установлено профессиональное заболевание, причиной которого послужило длительное воздействие на организм человека вредных производственных факторов: значительные физические нагрузки верхнего плечевого пояса и опорно-двигательного аппарата, выполнение работы в вынужденной рабочей позе. Степень утраты профессиональной трудоспособности составила 40 %, в связи с чем С. установлена третья группа инвалидности, - отметили в пресс-службе Дзержинского суда.

Суд удовлетворил требования истца, но уменьшил сумму ущерба. Мужчина требовал 600 тысяч. Работодатель, согласно решению суда, заплатит 200 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU