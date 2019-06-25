Пермяк отсудил у работодателя 200 тысяч за профтравму, полученную за 18 лет работы
Дзержинский суд Перми обязал директора предприятия возместить пермяку моральный ущерб за профессиональную травму. Мужчина проработал на предприятии ответчика 18 лет каменщиком. В процессе работы получил профессиональную травму, в результате которой ему поставили третью группу инвалидности.
- В период работы у истца установлено профессиональное заболевание, причиной которого послужило длительное воздействие на организм человека вредных производственных факторов: значительные физические нагрузки верхнего плечевого пояса и опорно-двигательного аппарата, выполнение работы в вынужденной рабочей позе. Степень утраты профессиональной трудоспособности составила 40 %, в связи с чем С. установлена третья группа инвалидности, - отметили в пресс-службе Дзержинского суда.
Суд удовлетворил требования истца, но уменьшил сумму ущерба. Мужчина требовал 600 тысяч. Работодатель, согласно решению суда, заплатит 200 тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU