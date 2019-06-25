«Алло, бабушка, я в беде!» Телефонные мошенники обманули пермяков на 600 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:19 2019-06-25T13:19:17+03:00

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Какая реакция будет у человека, когда ему скажут, что его близкий человек в беде, а единственный способ его спасти - заплатить деньги? 23 пермяка попались на удочку мошенников и, обеспокоенные состоянием своих сыновей и внуков, отдавали преступникам деньги. Злоумышленников задержали и осудили.

Как стало известно, преступники тщательно все продумали: купили специальное телефонное устройство, которое путем подбора последних цифр номеров стационарных телефонов звонило на стационарный телефон потерпевшего пожилого возраста.

- В процессе телефонного разговора потерпевшего убеждали, что звонит его родственник, как правило, внук или иное близкое лицо, которому для решения внезапно возникших проблем требуются денежные средства, при этом за ними сам родственник приехать не может и денежные средства необходимо передать его знакомому или перечислить на банковскую карту, - сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда.

Сначала пенсионеров обманывал только один человек. Через некоторое время злоумышленник создал целую преступную группу.

От действий мошенников пострадали 23 пенсионера. Сумма ущерба - 652 тысячи рублей.

Организатора приговорили к лишению свободы сроком на 6 лет и 4 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU