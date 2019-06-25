2019-06-25T13:00:46+03:00
Общество

«В супермаркетах со страхом ждут окончания летних каникул». Подростки в Перми соревнуются, кто больше вынесет товаров под полой

Об этом рассказал председатель краевого суда Владимир Вельянинов
Андрей МАТЛИН
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В краевом суде обсудили вопросы детской преступности.В краевом суде обсудили вопросы детской преступности.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми в краевом суде проходит международная конференция «Пермь – территория детства», на которой, в том числе, обсуждаются вопросы профилактики детской преступности. На ней отмечалось, что очень часто совершаются групповые преступления, когда подростки объединяются в компании.

- Безусловно, у них присутствует стадное чувство, - проиллюстрировал на примере председатель Пермского краевого суда Владимир Вельянинов. - Сейчас владельцы супермаркетов со страхом ждут сентября, когда школьники вернутся с каникул, – среди подростков в Перми распространяется мода под условным названием «кто больше вынесет товаров из магазина под полой». Этакое своеобразное соревнование, мол, я унес жвачку, а ты? А я бутылку лимонада. И в данном случае провести разграничение, отличить озорство от преступления бывает непросто. Те, кто его совершают, еще не всегда осознают возможные последствия того, что делают. Очень часто лидер, который формирует такую модель поведения, стоит в стороне, и важно выявить его и предотвратить преступление.

Выступивший на конференции губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил, что к концу года во всех школах будет действовать система сбора информации о тех или иных отклонениях в поведении или привычках подростков.

- Тестирование такой системы в пилотном режиме показало, что каждый третий учащийся попадает в группу риска, в том числе и те, кого мы раньше не «видели», кто не состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, - отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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