2019-06-25T12:42:45+03:00
Происшествия

В Перми экс-директор краевого учреждения «Гражданская защита» получил условный срок за растрату бюджетных денег

Также ему назначили испытательный срок
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Перми Дзержинский районный суд приговорил к условному сроку бывшего директора ГКУ «Гражданская защита» за превышение должностных полномочий и растрату 1, 5 миллиона рублей из бюджета.

Организация заключила контракты по усовершенствованию региональной автоматизированной системы центрального оповещения гражданской обороны Пермского края на сумму более 21 миллиона рублей. Несмотря на то, что подрядчик не выполнил работы полностью, директора организации подписал акты выполненных работ, на основании которых Министерство финансов Пермского края перечислило денежные средства. Материальный ущерб региональному бюджету составил около 1,5 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, бывшего директора ГКУ «Гражданская защита» осудили на 2 года условно с испытательным сроком в 2 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье начальник почты воровала деньги из кассы

ИСТОЧНИК KP.RU

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