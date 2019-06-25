Диспансеризация стала доступней для тех, кто работает

СЕГОДНЯ 12:28 2019-06-25T15:41:40+03:00

Работники имеют право на освобождение от работы на один рабочий день

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Диспансеризация — регулярное и бесплатное обследование состояния своего здоровья — это право каждого гражданина нашей страны. Но раньше работающие граждане не всегда могли им воспользоваться. Для этого работнику необходимо было отпроситься с работы и, соответственно, потерять часть заработной платы (например, взять отпуск без сохранения заработной платы), или использовать дни очередного отпуска.

С 1 января 2019 года, согласно внесенным изменениям в Трудовой кодекс Российской Федерации, работники при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением среднего заработка.

Работники пенсионного и предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления такого возраста) для прохождения диспансеризации имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением среднего заработка.

День (дни) освобождения от работы для прохождения диспансеризации работник должен согласовать с работодателем, написав заявление.

Подробнее о новом порядке диспансеризации читайте на сайте Пермского краевого центра медицинской профилактики - www.budzdorovperm.ru

ИСТОЧНИК KP.RU