У пермяков появилось больше возможностей, чтобы проверить свое здоровье

СЕГОДНЯ 12:27 2019-06-25T12:27:10+03:00

Изменить размер текста: A A

С мая 2019 года у граждан России стало еще больше возможностей проходить профилактические медицинские осмотры и исследования в рамках бесплатной диспансеризации взрослого населения. Если раньше профосмотры можно было проходить один раз в два года, то теперь — ежегодно. В рамках первого этапа диспансеризации все взрослые до 45 лет могут однократно пройти эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС) — исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с помощью эластичного управляемого зонда. Также она теперь доступна в рамках второго этапа диспансеризации при подозрении на злокачественные новообразования.

Ещё среди нововведений: расширены возрастные показания к осмотру врачей-специалистов (офтальмолога, оториноларинголога, акушера-гинеколога, невролога), на втором этапе добавлены рентгенография и компьютерная томография легких. Многие исследования теперь можно проходить чаще и в более раннем возрасте

Информация предоставлена Пермским краевым центром медицинской профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU