2019-06-25T12:05:49+03:00
Происшествия

«Ребенка спасли». В Перми женщина на 8 месяце беременности попала в ДТП

ДТП произошло 24 июня
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми произошло ДТП, в котором пострадала беременная женщина. Авария произошла в Свердловском районе Перми.

Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» источник близкий к ситуации, в районе торгового центра «Шоколад» произошло столкновение двух автомобилей. В одном из них пострадала 30-летняя беременная женщина. Пострадавшая была на 8 месяце беременности. С травмами живота, спины и ягодиц, а также преждевременными родами отправили в МСЧ № 9.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье погиб водитель автокрана. В Пермском крае произошло ДТП с участием автокрана, в результате которого погиб мужчина. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, на 17 километре Кишерть−Мазуевка−Суксун водитель автокрана не справился с управлением и опрокинулся в кювет. 54-летний мужчина получил множественные травмы, от которых скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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