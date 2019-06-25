В Ординском округе расселят весь аварийный фонд, признанный таковым до 2017 года

СЕГОДНЯ 11:54 2019-06-25T11:54:53+03:00

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В понедельник, 24 июня, во время рабочего выезда в Ординский городской округ губернатор Прикамья Максим Решетников оценил пример комплексного подхода при расселении аварийного жилья – когда люди переселяются из аварийного жилого фонда в новые дома, а прилегающую территорию благоустраивают в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Важно отметить, что на территории Ординского городского округа аварийные дома, признанные таковыми до 1 января 2012 года, отсутствовали, поэтому в реализации программы по расселению аварийного жилья на 2013–2017 годы округ не участвовал.

Сейчас в аварийный жилищный фонд территории отнесено четыре многоквартирных дома, которые были признаны таковыми до 1 января 2017 года. В них проживало 90 человек. В 2019 году все они уже начали переезжать в новые квартиры. В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» на это направлено 33,7 млн рублей.

Губернатор пообщался с Ильсиной Уфимцевой, которая уже получила в марте однокомнатную квартиру в доме по адресу: ул. Трактовая, 1. По её словам, квартира хорошая, с качественной отделкой. «Я ещё проживаю в квартире с такой же площадью, но дом признан аварийным, жить там невозможно. Там большие трещины в стенах, в квартирах проваливаются полы и потолки. Здесь гораздо лучше, конечно», – поделиласьИльсина Уфимцева.

Рядом с домом ведутся благоустроительные работы. Для удобства жильцов этого и соседних домов асфальтируются дорожки и тротуар. Стоимость работ составит 1,06 млн рублей. Дворовые дорожки и тротуары планируется заасфальтировать ещё у двух зданий, а в следующем году работы по благоустройству планируется продолжить.

Осмотрев территорию, губернатор отметил положительный результат реализации комплексного подхода и добавил, что при этом важно обеспечить придомовые территории освещением. «Это позволит повысить безопасность и сделать новые дворы более уютными», — подчеркнул Максим Решетников.

Напомним, в 2019 году федеральное финансирование проекта по формированию комфортной городской среды существенно увеличено. Только из федерального бюджета Пермский край получил более 800 млн рублей, а в целом из всех источников на благоустройство в регионе запланировано направить 1,3 млрд рублей (332 млн – из краевого бюджета, 174 млн – из муниципальных и 806 млн – из федерального). Всего в Пермском крае будет благоустроено 464 двора и 129 общественных территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU