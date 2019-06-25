2019-06-25T11:41:46+03:00
Происшествия

В Перми мужчина украл в магазине пакет с деньгами

Там было 75 тысяч рублей
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Сотрудники полиции задержали пермяка за кражу пакета с деньгами. Владелец пакета обратился в полицию.

По версии следствия, мужчина зашел в магазин, увидел, что рядом с кассой лежит пакет. В нем находились деньги в сумме 75 тысяч рублей. Злоумышленник удостоверился, что за пакетом никто не смотрит, купил то, что ему нужно было в магазине, и ушел, прихватив деньги.

Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого.

- Его задержали в квартире у сожительницы на ул. Героев Хасана, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю - Часть похищенного вернули потерпевшему. Ранее судимого пермяка взяли под стражу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье подростки помогли полицейским задержать грабительницу. Ребята встретили плачущую пенсионерку, которую только что ограбили, и решили помочь

ИСТОЧНИК KP.RU

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