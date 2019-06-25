В Прикамье приставы поймали должника на выпускном в детском саду

СЕГОДНЯ 11:09 2019-06-25T11:09:29+03:00

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В Пермском крае в отделе судебных приставов находилось судебное производство в отношении местного жителя, который задолжал по алиментам почти миллион рублей.

Житель Краснокамска развелся с женой и забыл и о бывшей супруге, и об их общем ребенке. В течение 9 лет мужчина никак не помогал ребенку. Его долг по алиментам составил 989 тысяч рублей. При этом должник старательно скрывался от приставов.

Сотрудники УФССП выяснили, что у должника уже новая семья и ребенок вот-вот закончит детский сад. На выпускном в детском саду было решено поймать алиментщика. Как и предполагалось, должник пришел на праздник поздравить чадо, где его и задержали приставы. Мужчину доставили в отдел судебных приставов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье судебные приставы нашли алиментщика по отпечатку ботинка.

ИСТОЧНИК KP.RU