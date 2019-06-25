«Еле доползла до людей». В Прикамье волонтеры ищут очевидцев издевательств над собакой
В Пермском крае в очередной раз от рук живодеров пострадала беззащитное животное. Неизвестные отрубили собаке хвост, ударили по голове и бросили умирать. Почти без сил, собака смогла доползти до людей, где ей оказали помощь.
- Около станции Чайковская в Нытвенском районе нашли изможденное животное. На голове рубленая рана, хвост отрублен, лежал рядом. Собака приползла в садовый кооператив "Нерудник", - сообщили зоозащитники. - Состояние тяжелое, большая кровопотеря. В машине долго не могла успокоиться.
Собаке дали кличку Чайка. Несчастное животное довезли до клиники, где оказали собаке первую помощь.
Волонтеры собираются обратиться в полицию. Для этого необходима помощь очевидцев.
- Всем, кто знает собаку или видели, как над ней издевались, просьба сообщить нам за вознаграждение, - просят волонтеры.
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ИСТОЧНИК KP.RU