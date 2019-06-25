В Перми при строительстве дома мужчины отравились продуктами горения

СЕГОДНЯ 09:24 2019-06-25T09:24:16+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло 24 июня в Орджоникидзевском районе при строительстве частного дома. Пострадавшие почувствовали себя плохо. Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» источник близкий с ситуацией, мужчины отравились продуктами горения пропилена.

Пострадавших в состоянии средней тяжести отправили в токсикологическое отделение медсанчасть №9.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае несколько человек отравились угарным газом.ЧП произошло в доме №6 на улице Гагарина в поселке Скальный Чусовского района - несколько человек отравились газом. Сотрудники Пермской краевой прокуратуры провели проверку, в ходе которой было установлено, что угарный газ скопился из-за отсутствия в вентиляционном канале тяги.Дом находился под управлением ООО «УК «Скальный». Компания должна была принять меры по устранению дефекта. Материалы прокурорской проверки были переданы в следственный отдел Чусового СУ СКР по Пермскому краю. В отношении сотрудников управляющей компании «Скальный» следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ

ИСТОЧНИК KP.RU