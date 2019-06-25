2019-06-25T09:02:21+03:00
Происшествия

В Перми накажут владельцев колодца, в который упал 5-летний мальчик

ЧП произошло 24 июня в Ленинском районе
Лилия Абибулаева
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--Фото: Данила СТАРКОВ
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В понедельник, 24 июня, в центре Перми в канализационный колодец провалился маленький мальчик. Малыша достали прохожие, осмотрели врачи клиники, которая располагалась по соседству, и отправили в больницу с травмами. Сейчас состояние мальчика оценивается как средней степени тяжести.

В администрации города сообщили, что на данном участке ремонтировали проезжую часть. Подрядная организация не обеспечила безопасность граждан при ремонтных работах. Заказчика работ, подрядчика и владельца колодца ждет наказание.

- На Пермская от Островского до ул. 25 Октября ООО «Аракс» выполняет работы, согласно муниципальному контракту с МКУ «Благоустройство Ленинского района» по ремонту проезжей части и тротуаров, - сообщили в мэрии. - За ненадлежащий контроль на объекте ремонта, к директору МКУ будут применены меры в виде дисциплинарного взыскания, к подрядной организации ООО «Аракс» будут применены меры в соответствии с требованиями муниципального контракта. . В отношении владельца колодца готовятся документы для привлечения к административной ответственности за ненадлежащее содержание инженерных коммуникаций.

В настоящий момент опасный участок огорожен, принимаются меры по восстановлению колодца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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