2019-06-25T06:42:28+03:00
Происшествия

В Перми на пешеходном переходе сбили женщину

Об этом сообщили очевидцы
Лилия Абибулаева
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Фото из паблика "Подслушано Пермь"Фото из паблика "Подслушано Пермь"
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В Ленинском районе Перми «на зебре» сбили женщину. ДТП произошло вечером 24 июня. Очевидцы аварии выложили фото в соцсети.

По словам свидетелей, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, на разрешающий сигнал. Автомобиль пытался успеть проехать на желтый сигнал светофора и совершил наезд на женщину.

На место незамедлительно приехали сотрудники полиции и «скорой помощи». Однако, по сообщению очевидцев, женщина получила очень серьезные травмы и скончалась на месте.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми от столкновения с грузовиком ВАЗ отбросило в кювет. Водитель отечественной легковушки погиб после столкновения с грузовиком. В субботу, 22 июня, в Кировском районе произошло смертельное ДТП. В УГИБДД по Пермскому краю сообщили, что водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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