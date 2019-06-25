«Спасали на квадроциклах». В Перми женщина испугалась кабана и заблудилась
Жительница в Перми заблудилась в лесу после встречи с кабаном. Прогулка с собакой в прошедшие выходные у жительницы Перми выдалась долгая. Женщина отправилась прогуляться по лесу в Кировском районе Перми, но на окраине встретила кабана с детенышами. Пермячка испугалась и убежала вглубь леса. Когда остановилась, поняла, что не знает, куда идти, а дорогу назад не помнит.
В этом районе был сигнал сотовой связи. Женщина смола обратиться за помощью.
Спасали пермячку на квадроциклах. Спасатели нашли женщину и вывезли ее из леса. Поблагодарив их, она отправилась домой.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье спасли кота, застрявшего в дымоходе. Спасателям пришлось разобрать трубу, чтобы достать животное. Хозяйка кота поблагодарила спасателей за помощь
ИСТОЧНИК KP.RU