2019-06-24T18:15:22+03:00
Происшествия

В Прикамье педофила-рецидивиста осудили на 16 лет колонии

Его жертвой стала дочь сожительницы, которой на момент преступления не исполнилось 14 лет
Алена ОВЧИННИКОВА
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Из колонии общего режима подсудимый освободится через 16 лет.Из колонии общего режима подсудимый освободится через 16 лет.
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В Чернушке вынесли приговор 46-летнему местному жителю, которого суд признал виновным в «Действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». При вынесении приговора судья учитывал и тот факт, что ранее подсудимый уже отбывал срок за подобное преступление.

Насильственные действия сексуального характера мужчина совершил в отношении потерпевшей в апреле 2018 года. Его жертвой стала несовершеннолетняя дочь сожительницы. Насильник улучил момент, когда женщина на долго ушла из дома, чтобы ему никто не помешал.

- Приговором суда виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, на срок 15 лет, приговор вступил в законную силу,- сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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