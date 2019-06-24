Житель Прикамья несколько раз ударил вилкой знакомого
Конфликт двух жителей Чердыни закончился тем, что один из мужчин попал в больницу, второй в ИВС. Ссора двух знакомых произошла в момент совместного употребления спиртных напитков.
- Конфликт произошел накануне вечером в квартире одного из мужчин, - сообщили подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – 38-летний житель Чердыни в качестве весомого аргумента взял вилку и несколько раз ударил ей своего оппонента.
Полученные травмы квалифицированы экспертами, как тяжкий вред здоровью. Потерпевшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Полиция задержала подозреваемого по «горячим следам», возбуждено уголовное дело по ст. «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Максимальное наказание, которое может грозить по закону подозреваемому – до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU