2019-06-24T18:02:10+03:00
Происшествия

Житель Прикамья несколько раз ударил вилкой знакомого

Возбуждено уголовное дело, агрессору грозит до 10 лет колонии
Алена ОВЧИННИКОВА
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Максимальное наказание, которое может грозить по закону подозреваемому – до 10 лет лишения свободы.Максимальное наказание, которое может грозить по закону подозреваемому – до 10 лет лишения свободы.
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Конфликт двух жителей Чердыни закончился тем, что один из мужчин попал в больницу, второй в ИВС. Ссора двух знакомых произошла в момент совместного употребления спиртных напитков.

- Конфликт произошел накануне вечером в квартире одного из мужчин, - сообщили подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – 38-летний житель Чердыни в качестве весомого аргумента взял вилку и несколько раз ударил ей своего оппонента.

Полученные травмы квалифицированы экспертами, как тяжкий вред здоровью. Потерпевшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Полиция задержала подозреваемого по «горячим следам», возбуждено уголовное дело по ст. «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Максимальное наказание, которое может грозить по закону подозреваемому – до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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