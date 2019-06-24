2019-06-24T16:51:40+03:00
Общество

«Била и не давала отдыхать». Жительница Прикамья полтора года истязала шестерых детей

Ей дали условный срок
Елена КОНОВА
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Чайковском осудили местную жительницу. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, 50-летняя женщина взяла на воспитание шестерых приемных детей. Самому младшему было 11 лет, самому старшему - 14 лет.

- Они жили в частном доме в селе, - сообщили в следственном комитете. - Периодически женщина наносила детям побои. Она не предоставляла ребятам полноценного питания, заставляла их выполнять тяжелую физическую работу, не давая времени для отдыха.

Дети ходили в грязной одежде, редко мылись, не ходили в больницу и по врачам. Только через полтора года выяснилось, в каких тяжелых условиях они живут. Их сразу же забрали из семьи.В отношении женщины возбудили уголовное дело по статьям "истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, заведомо несовершеннолетнего" и "ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

- В ходе расследования уголовного дела в Отдел опеки и попечительства внесено представление, по результату рассмотрения которого сотруднику учреждения объявлен выговор, - добавили в пресс-службе следственного комитета.

Суд назначил горе-матери наказание: три года два месяца лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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