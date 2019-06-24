2019-06-24T15:03:20+03:00
Спорт

«Спасибо, Григорий!» Баскетболист Григорий Шуховцев покинул пермский клуб «Парма»

Он продолжит карьеру в другом клубе
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В субботу, 22 июня, стало известно, что пермский баскетбольный клуб «Парма» лишился одного из игроков. Из команды уходит центровой Григорий Шуховцев.

Баскетболист продолжит карьеру в другом клубе. Совсем скоро его можно будет увидеть на площадке за команду «Новосибирск»

Григорий Шуховцев играл за пермский клуб совсем недолго. В команду он пришел в октябре 2018 года, но большую часть сезона провел в запасе из-за травмы.

Напомним, ранее мы писали о том, что «Парма» договорилась о контракте с американским защитником 29-летний Кен Браун является выпускником школы Soldan Сент-Луиса, штат Миссури. Кен имеет опыт выступления в Лиге ВТБ за Латвийский ВЭФ в 2018 году. Кроме того, он поиграл также в Греции, Италии, Литве, Польше и Швеции. Последний баскетбольный клуб, за который играл Кен – литовская команда «Dzukija», где он сыграл 16 игр и в среднем набирал 14.2 очка, собирал по 2.7 подбора и совершал 5.6 результативных передач за игру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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