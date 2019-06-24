Смотрите на нашем сайте лекцию «Программируем здоровые пищевые привычки с детства»

СЕГОДНЯ 14:33 2019-06-24T15:16:55+03:00

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На нашем сайте в очередной раз состоится лекция о здоровье детей. Она проходит при поддержке "Пермского краевого центра медицинской профилактики". В этот раз лекция будет о здоровых пищевых привычках, которые необходимо прививать с детства. Ее прочитает врач-эндокринолог, заведующая краевым детским консультативно-диагностическим эндокринологическим центром Светлана Малимон.

Трансляция с лекции состоится 25 июня в 16.00. Кстати, вы можете посетить мероприятие. Оно пройдет в стенах городской детской клинической поликлиники №6, которая находится по адресу: г.Пермь, ул.Петропавловская, 109, кабинет № 217. Вход бесплатный!

Мероприятия организованы в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» (Программа развития детского здравоохранения Пермского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям) и будут проводиться на постоянной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU