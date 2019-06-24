В Перми 26 июня откроют перекресток Екатерининской и Куйбышева

СЕГОДНЯ 14:01 2019-06-24T14:01:29+03:00

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Перекресток Екатерининской и Куйбышева был перекрыт 20 июня для замены ливневой канализации и устранения дефекта на теплопроводе, но из-за аварийного состояния камеры водоснабжения 26 июня откроется движение только по одной полосе дороги. Для устранения аварии подрядчику необходимо еще два дня. Ранее сообщалось, что перекресток откроют 24 июня.

- Замена камеры водоснабжения потребует дополнительное время, поэтому движение транспорта по одной полосе откроется в среду, 26 июня, дальше до 2 июля работы продолжатся с сохранением движения по одной полосе. При этом открыто движение на улице Пермской от Компроса до улицы Куйбышева в сторону улицы Попова, - сообщают в пресс-службе администрации города.

Работы проводятся МКУ «Пермблагоустройство» в рамках реконструкции улицы Революции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на улице Встречной появится тротуар.

ИСТОЧНИК KP.RU