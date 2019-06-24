2019-06-24T13:26:58+03:00
Общество

В этом году в Перми завершат строительство трех детских поликлиник

Каждая из этих поликлиник будет принимать до 350 маленьких пермяков в смену
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Фото пресс-службы администрации губернатораФото пресс-службы администрации губернатора
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В Кировском, Свердловском и Индустриальном районах Перми в этом году появятся новые трёхэтажные поликлиники для детей. На сегодня общая готовность зданий достигла 75%. После завершения строительства каждая из этих поликлиник будет принимать до 350 маленьких пермяков в смену. Ход строительства 21 июня проинспектировали представители краевого Минстроя.

Строительство поликлиники в Кировском районе Перми, по улице Шишкина, 20, уже вышло на финишную прямую (готовность – 85%). Здесь продолжаются фасадные, отделочные и электромонтажные работы. На первом этаже подрядчик уже установил окна и приступил к отделке стен. Данный объект планируется сдать в октябре.

В Свердловском и Индустриальном районах готовность обоих объектов составляет 65%, сдать их планируют в декабре этого года. Подрядчики докладывают, что на данный момент график производственных работ не нарушается.

В Свердловском районе (ул. Лодыгина, 47) сейчас занимаются кладкой кирпичных перегородок и наружных стен, устройством кровли, монтажом наружных сетей водо-, теплоснабжения и канализации. Уже завершился этап возведения коробки здания и несущих элементов конструкции. В Индустриальном районе (ул. Карпинского, 87) тоже завершают возведение коробки здания. В этом месяце по изменённому графику планируется начальный этап кладки наружных и внутренних стен, монтаж наружной сети канализации и водоснабжения, а также монтаж крыльца и козырьков.

«Строительство этих трёх объектов скоро завершится, мы вышли на финишную прямую. Обсуждаем использование объектов, врачебные кабинеты и переезд участков. Это последние штрихи перед сдачей. Жителям города стоит рассчитывать на эти поликлиники уже в этом году», — отметил по итогам визита первый заместитель председателя правительства, министр строительства Пермского края Михаил Сюткин.

Отметим, о доступности социальной инфраструктуры поступали вопросы и во время «прямой линии» Президента РФ Владимира Путина. Президент подчеркнул значимость обеспечения граждан социальной инфраструктурой.

Напомним, в Пермском крае, кроме трёх упомянутых поликлиник, строятся ещё две – в Ленинском и Орджоникидзевском районах, а также два лечебных корпуса и сельская врачебная амбулатория. В ближайшее время начнётся строительство ещё одной детской поликлиники и двух врачебных амбулаторий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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