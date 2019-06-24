За выходные на дорогах Прикамья погибли 7 человек

СЕГОДНЯ 12:06 2019-06-24T12:06:14+03:00

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Управление ГИБДД по Пермскому краю подвело печальные итоги прошедших выходных. В Пермском крае за несколько дней с 21 по 23 июня произошло 165 ДТП. В 21 аварии 25 участников получили травмы различной степени тяжести, среди которых – 4 ребенка. Для 7 человек поездка оказалась смертельной.

Сотрудниками Госавтоинспекции пресекли более 8500 правонарушений Правил дорожного движения. Полицейские остановили и привлекли к административной ответственности 138 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, 162 не имеющих права управления транспортным средством, более 70 водителей нарушили требования по перевозке детей, 118 человек допустили выезд на полосу встречного движения. 317 правонарушений выявлено среди владельцев мототранспорта.

Также нарушили правила 260 пешеходов.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье погиб водитель автокрана.

ИСТОЧНИК KP.RU