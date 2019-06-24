2019-06-24T12:06:14+03:00
Происшествия

За выходные на дорогах Прикамья погибли 7 человек

Всего произошло 165 ДТП
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Управление ГИБДД по Пермскому краю подвело печальные итоги прошедших выходных. В Пермском крае за несколько дней с 21 по 23 июня произошло 165 ДТП. В 21 аварии 25 участников получили травмы различной степени тяжести, среди которых – 4 ребенка. Для 7 человек поездка оказалась смертельной.

Сотрудниками Госавтоинспекции пресекли более 8500 правонарушений Правил дорожного движения. Полицейские остановили и привлекли к административной ответственности 138 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, 162 не имеющих права управления транспортным средством, более 70 водителей нарушили требования по перевозке детей, 118 человек допустили выезд на полосу встречного движения. 317 правонарушений выявлено среди владельцев мототранспорта.

Также нарушили правила 260 пешеходов.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье погиб водитель автокрана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В этом году в Перми завершат строительство трех детских поликлиник
ВТБ и ЦИАН начали прием онлайн-заявок на ипотечные кредиты
Пермское УФАС решило, что медиафасад с «Айсберга» не нужно убирать
Ирина Роднина посетила фестиваль дворового спорта в Перми
Жителей Прикамья осудят за убийство беременной лосихи
В день открытия «Небесной ярмарки» из Кунгура пустят ночную электричку
В Перми полицейские ищут мужчину, который напал с ножом на девушку
В Перми нашли пропавшую маму троих детей
В центре Перми появится новый спорткомплекс с бассейном
«Перевернулся и вылетел в кювет». На трассе в Прикамье погиб водитель автокрана
«Машинки, цветы, сказочные экипажи». Пермяков приглашают на парад колясок
В Перми у станции Голованово задымился тепловоз
Из-за больного корью ребенка на рейсе «Батуми-Пермь» пассажирам пришлось обратиться в больницу
Пермяки обсуждают фотографии гуляющих по крыше подростков
«Ушла в больницу и не вернулась». В Перми пропала 30-летняя многодетная мать
Отключения воды в Перми с 24 по 26 июня: без воды останутся девять домов
"Рыбку ищет". Видео, где енот смешно плавает в городском пруду, умилило пользователей соцсетей