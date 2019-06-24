Пермское УФАС решило, что медиафасад с «Айсберга» не нужно убирать

СЕГОДНЯ 11:29 2019-06-24T11:56:58+03:00

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Департаменту экономики и промышленной политики администрации посчитал, что огромный экран на фасаде торгового центра «Айсберг» установлен незаконно и выдал предписание его демонтировать, так как конструкция не может называться медиафасадом, поскольку является непрозрачной.

Антимонопольщики проверили основания для предписания и пришли к выводу, что оно выдано незаконно.

- Поскольку городские власти пытаются применить постановление краевого Правительства, изданное после установки конструкции, выдача предписания о демонтаже и аннулирование разрешения неправомерны, - пояснил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин

Пермское УФАС выдало департаменту предупреждение, согласно которому он должен отозвать предписание о демонтаже конструкции до 3 июля, в случае, если этого не произойдет, ведомством будет возбуждено антимонопольное дело, а виновные лица будут привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU