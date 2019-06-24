2019-06-24T10:59:29+03:00
Общество

Ирина Роднина посетила фестиваль дворового спорта в Перми

Всего в соревнованиях приняли участие около 1000 человек.
Лилия Абибулаева
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Фото с сайта правительства Пермского краяФото с сайта правительства Пермского края
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В Перми прошел Всероссийский фестиваль дворового спорта. Участники съехались со всей России: из Саратовской, Пензенской, Свердловской, Самарской, Челябинской, Кировской, Ульяновской областей, республик Удмуртия, Мордовия и Татарстан, Пермского края и Красноярского. Всего в соревнованиях приняли участие 1000 человек.

Спортсмены выявили сильнейших в экстремальных дисциплинах, таких как скейтбординг, BMX (велосипедный мотокросс), kickscooter (трюковой самокат), а также в баскетболе 3х3 и уличной гимнастике – Workout.

На соревнованиях присутствовала трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

- В каждом регионе у фестиваля своя особенность. В Перми есть экстрим-парк, поэтому впервые мы включили в фестиваль соревнования по экстремальным видам спорта. Наша задача – вывести ребят на улицу, но улица должна быть готова к ребятам. Должно быть определённое количество спортивных площадок, инструкторы, программы, которые были бы им интересны, – отметила Ирина Роднина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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