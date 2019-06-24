Ирина Роднина посетила фестиваль дворового спорта в Перми

СЕГОДНЯ 10:59 2019-06-24T10:59:29+03:00

Всего в соревнованиях приняли участие около 1000 человек.

Изменить размер текста: A A

В Перми прошел Всероссийский фестиваль дворового спорта. Участники съехались со всей России: из Саратовской, Пензенской, Свердловской, Самарской, Челябинской, Кировской, Ульяновской областей, республик Удмуртия, Мордовия и Татарстан, Пермского края и Красноярского. Всего в соревнованиях приняли участие 1000 человек.

Спортсмены выявили сильнейших в экстремальных дисциплинах, таких как скейтбординг, BMX (велосипедный мотокросс), kickscooter (трюковой самокат), а также в баскетболе 3х3 и уличной гимнастике – Workout.

На соревнованиях присутствовала трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

- В каждом регионе у фестиваля своя особенность. В Перми есть экстрим-парк, поэтому впервые мы включили в фестиваль соревнования по экстремальным видам спорта. Наша задача – вывести ребят на улицу, но улица должна быть готова к ребятам. Должно быть определённое количество спортивных площадок, инструкторы, программы, которые были бы им интересны, – отметила Ирина Роднина.

ИСТОЧНИК KP.RU