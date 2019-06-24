Жителей Прикамья осудят за убийство беременной лосихи

СЕГОДНЯ 10:30 2019-06-24T10:30:27+03:00

Им грозит до 5 лет лишения свободы

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В Пермском крае осудят двух местных жителей за незаконный обстрел беременной лосихи. В апреле 2019 года на территории заказника, где запрещена охота, вблизи от поселка Оныл в Гийнском районе Прикамья специалист министерства природы обнаружил тушу лося. На теле животного было множество пулевых ранений. Об этом он сообщил в полицию.

- В ходе расследования уголовного дела стражи порядка установили, что на территории заказника, где охота запрещена в любое время года, произведен незаконный отстрел беременной самки лося. Животному были причинены ранения головы в области левого глаза, брюшной и грудной полости, отчего, согласно результатам протокола вскрытия, наступила смерть, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали двоих местных жителей. Экспертизы доказали их виновность. Причиненный охотничьим ресурсам Российской Федерации материальный ущерб составил 560 тысяч рублей.

Мужчинам грозит наказание до 5 лет лишения свободы. Также сотрудники полиции наложили арест на автомобиль одного из подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU