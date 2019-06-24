В день открытия «Небесной ярмарки» из Кунгура пустят ночную электричку

СЕГОДНЯ 10:12 2019-06-24T10:12:36+03:00

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В Прикамье пройдет XVIII фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка». В этом году фестиваль приурочен к Году театра. Помимо потрясающих шаров зрителей ждут шоу сверхлёгкой авиации с парашютистами и ежедневные театральные представления.

Для того, чтобы все жители Перми могли посмотреть церемонию открытия и вернуться обратно в город, из Кунгура в Пермь пустят ночную электричку.

- Скоростной электропоезд отправится из Кунгура в Пермь в 22:50. Он выйдет в 22:32 из Кишерти, прибудет на станцию Кунгур в 22:46, а также сделает остановку на 1533-м километре в 22:50 (туда зрителям «Ярмарки» ближе будет добраться со стадиона, где развернётся действие). Во время пути электричка сделает лишь несколько остановок: Ергач, Кукуштан, Юг, 1447-й километр, Бахаревка и 1436-й километр (в черте города Перми). В краевую столицу электричка прибудет в 00:18, - сообщили в департаменте дорог и транспорта.

Также для удобства граждан от Перми-2 будет курсировать ночной трамвай.

К прибытию электропоезда на станцию Пермь II в 00:18 пассажиров будет ждать трамвай № 4, следующий по маршруту Пермь-2 – Висим

ИСТОЧНИК KP.RU