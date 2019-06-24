«Машинки, цветы, сказочные экипажи». Пермяков приглашают на парад колясок

СЕГОДНЯ 07:38 2019-06-24T07:38:23+03:00

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Пермякам, у которых есть маленькие дети, предлагают необычно провести четверг, 27 июня. В сквере им. Дзержинского на улице Хохрякова пройдет парад колясок. Также приглашают участников на беговелах, колясках и детских велосипедах.

- Приглашаем всех мамочек и папочек города вместе с детьми и с нарядными колясками собраться, вооружившись хорошим настроением и воздушными шарами, проследовать Парадом по скверу им. Дзержинского!, - сообщают организаторы.

Коляску можно украсить как угодно. Родители могут превратить транспортное средство своего чада в цветок, гоночную машинку или сказочный экипаж.

Участников парада ждут памятные призы. Для участия необходимо зарегистрироваться в группе мероприятия « Парад колясок в Перми» во «Вконтакте»

Парад состоится 27 июня в 18:30. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU