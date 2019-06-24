2019-06-24T07:38:23+03:00
Общество

«Машинки, цветы, сказочные экипажи». Пермяков приглашают на парад колясок

Мероприятие пройдет 27 июня
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Андрей ЗАМАХИН
Изменить размер текста:

Пермякам, у которых есть маленькие дети, предлагают необычно провести четверг, 27 июня. В сквере им. Дзержинского на улице Хохрякова пройдет парад колясок. Также приглашают участников на беговелах, колясках и детских велосипедах.

- Приглашаем всех мамочек и папочек города вместе с детьми и с нарядными колясками собраться, вооружившись хорошим настроением и воздушными шарами, проследовать Парадом по скверу им. Дзержинского!, - сообщают организаторы.

Коляску можно украсить как угодно. Родители могут превратить транспортное средство своего чада в цветок, гоночную машинку или сказочный экипаж.

Участников парада ждут памятные призы. Для участия необходимо зарегистрироваться в группе мероприятия « Парад колясок в Перми» во «Вконтакте»

Парад состоится 27 июня в 18:30. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителей Прикамья осудят за убийство беременной лосихи
В день открытия «Небесной ярмарки» из Кунгура пустят ночную электричку
В Перми полицейские ищут мужчину, который напал с ножом на девушку
В Перми нашли пропавшую маму троих детей
В центре Перми появится новый спорткомплекс с бассейном
«Перевернулся и вылетел в кювет». На трассе в Прикамье погиб водитель автокрана
В Перми у станции Голованово задымился тепловоз
Из-за больного корью ребенка на рейсе «Батуми-Пермь» пассажирам пришлось обратиться в больницу
Пермяки обсуждают фотографии гуляющих по крыше подростков
«Ушла в больницу и не вернулась». В Перми пропала 30-летняя многодетная мать
Отключения воды в Перми с 24 по 26 июня: без воды останутся девять домов
"Рыбку ищет". Видео, где енот смешно плавает в городском пруду, умилило пользователей соцсетей