«Машинки, цветы, сказочные экипажи». Пермяков приглашают на парад колясок
Пермякам, у которых есть маленькие дети, предлагают необычно провести четверг, 27 июня. В сквере им. Дзержинского на улице Хохрякова пройдет парад колясок. Также приглашают участников на беговелах, колясках и детских велосипедах.
- Приглашаем всех мамочек и папочек города вместе с детьми и с нарядными колясками собраться, вооружившись хорошим настроением и воздушными шарами, проследовать Парадом по скверу им. Дзержинского!, - сообщают организаторы.
Коляску можно украсить как угодно. Родители могут превратить транспортное средство своего чада в цветок, гоночную машинку или сказочный экипаж.
Участников парада ждут памятные призы. Для участия необходимо зарегистрироваться в группе мероприятия « Парад колясок в Перми» во «Вконтакте»
Парад состоится 27 июня в 18:30. Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU