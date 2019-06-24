В Перми у станции Голованово задымился тепловоз

СЕГОДНЯ 07:20 2019-06-24T07:20:38+03:00

Изменить размер текста: A A

На запасных путях недалеко от станции Голованово задымился тепловоз. На место незамедлительно выехали сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю. Сообщение о появлении дыма на железнодорожных путях появилось 23 июня в 17:30. Тепловоз находился в 500 метрах от железнодорожной станции Голованово в Перми.

- На место выезжали пожарно-спасательные подразделения МЧС в количестве 10 единиц техники, 38 человек личного состава, - отметили в ГУ МЧС по Пермскому краю. - Причина задымления устанавливается. На место происшествия реагировали силы и средства звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского ГО.

Задымление ликвидировали. Пострадавших нет. Из-за того, что состав находился на запасном пути, задержек в прохождении поездов не было.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье на пожаре спасли 86-летнюю пенсионерку.

ИСТОЧНИК KP.RU