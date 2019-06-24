Из-за больного корью ребенка на рейсе «Батуми-Пермь» пассажирам пришлось обратиться в больницу

СЕГОДНЯ 07:08 2019-06-24T07:08:33+03:00

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После возвращения в родной город пассажиры рейса «Батуми-Пермь» обратились к врачу, чтобы поставить прививку от кори, так как на борту находился больной ребенок.

Одна из пассажирок рейса опубликовала в соцсетях пост о том, что спустя несколько дней после полета ей пришло письмо из Роспотребнадзора, в котором рекомендовалось поставить прививку от кори в ближайшее время.

В письме сообщалось, что на борту летел больной корью ребенок.

Женщина отметила, что ведомство сработало достаточно оперативно.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяк заразился корью в Грузии. Еще трое заболели, не выезжая из Перми. Корь - это опасное инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Корь заразна примерно за 4 дня до появления сыпи и еще 4 дня после окончания высыпаний.Если антитела не обнаружат, медики настоятельно рекомендуют сделать прививку. Прививка от кори проводится бесплатно в поликлиниках по месту прикрепления страхового медицинского полиса. Перед вакцинацией необходимо посетить терапевта и получить направление в прививочный кабинет.

ИСТОЧНИК KP.RU