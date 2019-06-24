2019-06-24T07:08:33+03:00
Происшествия

Из-за больного корью ребенка на рейсе «Батуми-Пермь» пассажирам пришлось обратиться в больницу

Пассажирам пришло письмо от Роспотребнадзора
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

После возвращения в родной город пассажиры рейса «Батуми-Пермь» обратились к врачу, чтобы поставить прививку от кори, так как на борту находился больной ребенок.

Одна из пассажирок рейса опубликовала в соцсетях пост о том, что спустя несколько дней после полета ей пришло письмо из Роспотребнадзора, в котором рекомендовалось поставить прививку от кори в ближайшее время.

В письме сообщалось, что на борту летел больной корью ребенок.

Женщина отметила, что ведомство сработало достаточно оперативно.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяк заразился корью в Грузии. Еще трое заболели, не выезжая из Перми. Корь - это опасное инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Корь заразна примерно за 4 дня до появления сыпи и еще 4 дня после окончания высыпаний.Если антитела не обнаружат, медики настоятельно рекомендуют сделать прививку. Прививка от кори проводится бесплатно в поликлиниках по месту прикрепления страхового медицинского полиса. Перед вакцинацией необходимо посетить терапевта и получить направление в прививочный кабинет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителей Прикамья осудят за убийство беременной лосихи
В день открытия «Небесной ярмарки» из Кунгура пустят ночную электричку
В Перми полицейские ищут мужчину, который напал с ножом на девушку
В Перми нашли пропавшую маму троих детей
В центре Перми появится новый спорткомплекс с бассейном
«Перевернулся и вылетел в кювет». На трассе в Прикамье погиб водитель автокрана
«Машинки, цветы, сказочные экипажи». Пермяков приглашают на парад колясок
В Перми у станции Голованово задымился тепловоз
Пермяки обсуждают фотографии гуляющих по крыше подростков
«Ушла в больницу и не вернулась». В Перми пропала 30-летняя многодетная мать
Отключения воды в Перми с 24 по 26 июня: без воды останутся девять домов
"Рыбку ищет". Видео, где енот смешно плавает в городском пруду, умилило пользователей соцсетей