В Перми пропала 30-летняя многодетная мать

СЕГОДНЯ 06:17 2019-06-24T06:17:03+03:00

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В Перми разыскивают 30-летнюю Ольгу Ведерникову. Женщина ушла из дома 21 июня около 14:00. Ольга сообщила родственникам, что отправилась в больницу на улице Братьев Игнатовых, телефон с собой не взяла. До сих пор женщина на связь не вышла.

Ранее женщина не пропадала. Дома Ольгу Ведерникову ждут трое маленьких детей.

Если вам что-либо известно о местонахождении 30-летней Ольги Ведерниковой, просьба сообщить по телефону 02.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье ищут пропавшего рыбака. Родные 34-летнего Александра Пашевича из Соликамска просят помощи в его розысках. В воскресенье, 23 июня утром мужчина уехал на рыбалку и домой не вернулся. Родные обратились в полицию, на поиски мужчины выдвинулись спасатели. Вечером в воскресенье поиски велись на реке Кама, вниз по течению от села Тюлькино.

ИСТОЧНИК KP.RU