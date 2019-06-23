2019-06-23T14:37:29+03:00
Общество

В Перми продают за 293 миллиона рублей здание «Ростелекома»

Площадь здания - более 6 800 кв.м.
Елена КОНОВА
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--Фото: Олег ЗОЛОТО
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На сайте "Авито" выставили объявление, в котором говорится о продаже здания "Ростелекома" на Ленина,68/Попова,17. Сообщается, что площадь комплекса административных зданий - более 6 800 кв.м. Годы постройки - 1974, 1984 и 1998.

- В здании имеются пассажирский и грузовой лифты, - говорится в объявлении. - Здание снабжено: охранной и пожарной сигнализацией, приточно-вытяжной вентиляцией, а также электроснабжением, водопроводом, канализацией, отоплением и горячим водоснабжением от магистральных сетей, интернетом и телефонной линией.

Уточняется, что в данный момент некоторые помещения здания сдаются в аренду, а другие - используются под офисы компании. Во дворе есть парковочные места, перед зданием - две парковочные зоны. Общая стоимость здания - 293 200 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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