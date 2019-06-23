2019-06-23T12:24:46+03:00
Происшествия

В Перми мужчина выпал из окна третьего этажа

Его увезли в больницу
Елена КОНОВА
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--Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В субботу, 22 июня, в Индустриальном районе Перми житель одного из домов по улице Власова выпал из окна. Мужчина живет на третьем этажа. Неизвестно, что произошло, был ли пострадавший пьян. Как сообщили в пресс-службе полиции, по данному факту проводится проверка.

- Пострадавшего мужчину увезли в больницу с многочисленными травмами, - сообщил нам источник в правоохранительных органах.

Ранее мы рассказывали про еще один несчастный случай, который произошел в Перми. 11 мая в краевую детскую клиническую больницу доставили ребенка, который выпал из окна 6 этажа. Малыш получил различные множественные травмы, но, к счастью, остался жив. Более 10 врачей боролись за жизнь малыша.Сложнейшая операция длилась 2,5 часа. После операции мальчика перевели в реанимацию. Спустя несколько дней, в понедельник, 20 мая, ребенка перевели в общую палату, где он проходил лечение еще месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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