В Перми проходит RED FEST

СЕГОДНЯ 11:29 2019-06-23T11:29:35+03:00

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22 и 23 июня в Перми проходит фестиваль RED FEST. Там можно приобрести все: от одежды молодых российских дизайнеров до полезных сладостей. И, конечно, послушать любимых исполнителей.

22 июня на фестивале выступали такие группы, как Горизонт, Pompeya и Самое Большое Простое Число. Наверно, выступление СБПЧ запомнится гостям больше всего: когда ребята пели последнюю песню, начался жуткий ливень и сильный ветер. Всем пришлось укрываться от дождя в ближайшем шатре. А потом ждать больше часа, пока он кончится. Но, как признаются многие, это было атмосферно и весело.

А 23 июня на фестивале гостей ждет выступление группы Комсомольск, EL CAPITAN. Завершит RED FEST Антоха МС.

Кстати, МЧС предупреждает, что сегодня снова ожидаются ветер и дожди. Так что, собираясь на фестиваль, не забывайте взять с собой зонтики.

ИСТОЧНИК KP.RU