В Пермском крае чиновники предоставили неполные сведения о доходах

СЕГОДНЯ 09:26 2019-06-23T09:42:25+03:00

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Прокуратура города Кизела Пермского края провела проверку соблюдения местными чиновниками обязанностей о предоставлению сведений о своих доходах за прошлый год. Но результаты удручающие. Проверка показала, что некоторые чиновники предоставляли неполную информацию о своих доходах.

- По результатам проверки прокуратурой города в адрес главы Кизела, руководителей Управления образования и Отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации города, председателя Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Кизел» внесены 4 представления, которые находятся на рассмотрении, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура Косинского района обнаружила в Интернете четыре сайта, где якобы можно было купить паспорт гражданина РФ. Создание таких сайтов преследуется по закону.

ИСТОЧНИК KP.RU