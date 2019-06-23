2019-06-23T08:03:40+03:00
Общество

Новый фонтан на эспланаде будет показывать кино на водяном экране

В пятницу прошел пробный показ
Елена КОНОВА
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Новый фонтанНовый фонтанФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Вечером 21 июня состоялся показ фильма «Ромео и Джульетта» на водяном экране нового фонтана на эспланаде. Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, в ближайшее время планируется включить показы кинокартин в программу представлений фонтана.

- Из форсунок идут струи в виде веера, они создают водный экран, - рассказала Елена Неганова, начальник департамента культуры и молодежной политики администрации Перми. - Сзади расположен проектор, а звук идет из колонок.

Но Елена Неганова уточнила, что экран подвержен погодным влияниям. Если на улице начнется дождь или ветер, он будет колебаться. Пока идут тестовые показы фильмов, чтобы специалисты могли изучить все технические особенности.

- Это позволит лучше понять, какие фрагменты будут выигрышнее смотреться, - добавила Елена Неганова. - Когда мы будем продумывать сценарий следующего шоу фонтана, мы можем включать элементы видеоряда, которые сделают его еще интереснее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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