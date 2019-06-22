«От болей не могу сидеть!». Пермячка пытается отсудить почти полмиллиона после операции по увеличению груди
Жительница Перми подала в Индустриальный районный суд иск почти на полмиллиона рублей. Она потребовала, чтобы лечебно-диагностический центр «Формула жизни» выплатил ей 397 тысяч рублей.
В этом лечебном центре ей сделали операцию по увеличению груди. При этом к ее телу подключали электроды.
Она пожаловалась в своем исковом заявлении, что от одного из электродов на ее ноге образовался ожог, а когда врачи начали его лечить, возникла аллергия, и по лицу пошла сыпь.
- При оказании медицинских услуг ей был получен термический ожег на голени от воздействия электрода, - изложили причину обращения в суд в Индустриальном районном суде Перми. - Она несколько месяцев испытывала боли при сгибании ноги, не могла нормально сидеть. Лечение, предложенное ответчиком, повлекло аллергические реакции -высыпания, отеки на лице.
Понесенный ущерб пермячка оценила в крупную сумму, потребовав только компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.
Однако в первой судебной инстанции иск удовлетворили в десятикратно меньшем объеме.
- В ее пользу с ООО «Лечебно-диагностический центр «Формула жизни» взысканы: компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей, убытки в размере 973 рублей, штраф в 3000 рублей, - сообщили в районном суде. - Суд учел, что истец в медицинское учреждение не обращалась, несмотря на то, что была предупреждена об обязанности проходить медицинский контроль на второй день, через 1, 3 месяца и сразу после операции, а также при возникновении любых осложнений. И сама операция по увеличению груди прошла успешно.
ИСТОЧНИК KP.RU