«От болей не могу сидеть!». Пермячка пытается отсудить почти полмиллиона после операции по увеличению груди

СЕГОДНЯ 16:04 2019-06-22T16:04:49+03:00

А медики ссылаются на то, что она вовремя не пришла на послеоперационный осмотр

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Жительница Перми подала в Индустриальный районный суд иск почти на полмиллиона рублей. Она потребовала, чтобы лечебно-диагностический центр «Формула жизни» выплатил ей 397 тысяч рублей.

В этом лечебном центре ей сделали операцию по увеличению груди. При этом к ее телу подключали электроды.

Она пожаловалась в своем исковом заявлении, что от одного из электродов на ее ноге образовался ожог, а когда врачи начали его лечить, возникла аллергия, и по лицу пошла сыпь.

- При оказании медицинских услуг ей был получен термический ожег на голени от воздействия электрода, - изложили причину обращения в суд в Индустриальном районном суде Перми. - Она несколько месяцев испытывала боли при сгибании ноги, не могла нормально сидеть. Лечение, предложенное ответчиком, повлекло аллергические реакции -высыпания, отеки на лице.

Понесенный ущерб пермячка оценила в крупную сумму, потребовав только компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

Однако в первой судебной инстанции иск удовлетворили в десятикратно меньшем объеме.

- В ее пользу с ООО «Лечебно-диагностический центр «Формула жизни» взысканы: компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей, убытки в размере 973 рублей, штраф в 3000 рублей, - сообщили в районном суде. - Суд учел, что истец в медицинское учреждение не обращалась, несмотря на то, что была предупреждена об обязанности проходить медицинский контроль на второй день, через 1, 3 месяца и сразу после операции, а также при возникновении любых осложнений. И сама операция по увеличению груди прошла успешно.

ИСТОЧНИК KP.RU