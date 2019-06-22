МЧС предупредило пермяков о вероятных грозах, граде и штормовых порывах

СЕГОДНЯ 14:41 2019-06-22T14:43:11+03:00

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Воскресенье обещает стать самым жарким днем июня. Специалисты Пермского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды прогнозируют, что столбик термометра днем в Перми может подняться до 28 градусов, а на юге края и того выше.

Но уже в воскресенье жара достигнет своего пикового значения, и с понедельника погода начнет меняться на более прохладную – чем дальше, тем больше. На смену теплому воздуху из центральной европейской части страны начнет поступать северный, холодный.

В результате в воскресенье на всей территории Прикамья ожидаются грозы с градом, а порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду. О чем и предупредила жителей края МЧС, посоветовав избегать дальних поездок и не стоять с предметами, которые может повалить ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU