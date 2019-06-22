В Перми автомобили сбили 17-летнюю девушку и двух пожилых пешеходов
Сразу два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали пешеходы, произошли сегодня, 22 июня, в краевом центре – в Кировском и Мотовилихинском районах Перми.
Утром, в 11.50, супружеская пара переходила дорогу в районе дома на улице Пушкарской, 100. Проезжавший мимо автомобиль наскочил на 67-летнего пенсионера и его 63-летнюю спутницу.
Днем, в 14.45, в Закамске, на улице Калинина возле дома № 49, водитель совершил наезд на 17-летнююдевушку-пешехода.
К счастью, травмы у всех пострадавших оказались не слишком серьезными, и всем троим было назначено амбулаторное лечение.
В причинах и обстоятельствах этих дорожно-транспортных проишествий сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU