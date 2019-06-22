2019-06-22T11:03:38+03:00
Происшествия

В Перми автомобили сбили 17-летнюю девушку и двух пожилых пешеходов

ДТП произошли в Кировском и Мотовилихинском районах краевого центра
Андрей МАТЛИН
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В Перми сбили трех пешеходов.В Перми сбили трех пешеходов.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Сразу два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали пешеходы, произошли сегодня, 22 июня, в краевом центре – в Кировском и Мотовилихинском районах Перми.

Утром, в 11.50, супружеская пара переходила дорогу в районе дома на улице Пушкарской, 100. Проезжавший мимо автомобиль наскочил на 67-летнего пенсионера и его 63-летнюю спутницу.

Днем, в 14.45, в Закамске, на улице Калинина возле дома № 49, водитель совершил наезд на 17-летнююдевушку-пешехода.

К счастью, травмы у всех пострадавших оказались не слишком серьезными, и всем троим было назначено амбулаторное лечение.

В причинах и обстоятельствах этих дорожно-транспортных проишествий сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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